فوز المنتخب الوطني لكرة اليد على نظيره الأسترالي

فوز المنتخب الوطني لكرة اليد على نظيره الأسترالي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- تغلب المنتخب الوطني لكرة اليد على نظيره الأسترالي بفارق 5 اهداف في المواجهة التي أقيمت ضمن مواجهات الأدوار الترتيبية للبطولة الآسيوية المقامة في الكويت.وفاز المنتخب الوطني، على استراليا بنتيجة 31-26، حيث أنتهت المباراة قبل قليل على احدى صالات مجمع الشيخ سعد العبد الله للصالات المغلقة.يذكر أن العراق يلعب الان في الأدوار الترتيبية من 9-13 ببطولة آسيا بعدما فشل في التأهل الى الدور المقبل من البطولة. 

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