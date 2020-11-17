فونت يستبعد عودة نيمار إلى برشلونة

فونت يستبعد عودة نيمار إلى برشلونة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- استبعد فيكتور فونت، أحد المرشحين لرئاسة برشلونة، في الانتخابات المقبلة، فكرة استعادة نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان.وقال فونت، خلال استضافته عبر برنامج “الشيرينجيتو” الإسباني: “على المستوى الرياضي.. نيمار ملائم تماما لمشروع يقوده المدرب تشافي هيرنانديز”.واستدرك: “لكن إداريا، فإن اللاعب البرازيلي لا يتناسب مع خططي وبرنامجي”.وبرر فونت موقفه: “ليس لأسباب اقتصادية فقط، ولكن لأنه ترك برشلونة في وقت حرج، قبل أيام قليلة من انطلاق موسم جديد”.ورحل نيمار جونيور إلى النادي الباريسي في صيف 2017، بعد خوض فترة الإعداد مع الفريق الكتالوني.وينتهي تعاقد اللاعب البرازيلي مع باريس في صيف 2022، علما بأن مواطنه ليوناردو المدير الرياضي للنادي الباريسي، أعلن أنه سيبدأ التفاوض لتجديد تعاقد نيمار وغيره من نجوم الفريق، مثل كيليان مبابي وخوان بيرنات وآنخيل دي ماريا.

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