في ظل غورباتشوف..الخارجية النيابية:لكل عشرة نواب منصب سفير!

في ظل غورباتشوف..الخارجية النيابية:لكل عشرة نواب منصب سفير!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية ظافر العاني، اليوم الخميس، ان اللجنة اتفقت مع وزارة الخارجية على الية ترشيح السفراء، مبينا ان الصيغة المتبعة هي لكل عشرة نواب منصب سفير.وقال العاني في حديث صحفي، ان “لجنة العلاقات الخارجية النيابية اتفقت مع وزارة الخارجية بان ترشح الكتل السياسية نصف عدد القائمة البالغ 70 مرشحا، اي بنسبة 50%‎ بما يعادل 35 سفيراً”، مبينا ان “اللجنة بدأت باستلام المرشحين من قبل الكتل السياسية لغاية 30 حزيران”.واضاف ان “الصيغة المتبعة في التوزيع سيكون لكل عشرة نواب منصب سفير”، لافتا الى ان “من حق الكتل السياسية ان ترشح اكثر من اسم لاختيار الافضل من بينهم من خلال المقابلات المهنية”.يذكر ان حكومة عبد المهدي حصلت على درجة الامتياز في المحاصصة والأحزاب ابتلعت كل المناصب ولادور للكفاءة والمهنية فيها تماما مثل غورباتشوف اخر رئيس للاتحاد السوفيتي الذي فكك الاتحاد بسبب الاتيان باشخاص حزبيين غير كفوئين مما أدى إلى دمار اقتصادي هائل في الاتحاد تسبب في تفككه.

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