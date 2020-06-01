في لقاء حصري مع رئيس تحرير شبكة أخبار العراق..الحلبوسي يؤكد على ضرورة تنويع مصادر الدخل العراقي

في لقاء حصري مع رئيس تحرير شبكة أخبار العراق..الحلبوسي يؤكد على ضرورة تنويع مصادر الدخل العراقي
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عمان/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي ،اليوم الأثنين، على ضرورة منح فرصة لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في إجراء إصلاحات وإكمال باقي حقائب وزارته بعيدا عن الضغوط السياسية، واكد الحلبوسي في لقاء حصري مع رئيس تحرير شبكة أخبار العراق ضياء الكواز اليوم،على ضرورة تقديم الإصلاحات والخروج من الأزمة المالية والاقتصادية بالتعاون المشترك بين الحكومة والبرلمان لإعادة ثقة الشعب ،وأضاف الحلبوسي، ان تشكيل حكومة الكاظمي جاءت وفقا للاستحقاق الانتخابي للكتل السياسية،وتابع الحلبوسي،ان الكاظمي في اخر اتصال معه سيرسل الأسماء المرشحة لباقي الوزارات الشاغرة الى البرلمان قريبا بغية التصويت عليها،وعند السؤال حول مبلغ الاقتراض المالي من العربية السعودية ،اجاب: ان الحكومة لم تؤكد على ذلك بل هناك تعزيز للعلاقات في مجال الاستثمار والتجارة والطاقة ،وعن الأزمة المالية، أكد الحلبوسي بضرورة تنويع مصادر الدخل العراقي وان لايعتمد على عمليات بيع النفط بل الى تفعيل  القطاع الصناعي والزراعي  وتهيئة اجواء الاستثمار  للنهوض بالبلد ولتجاوز الأزمة ، وفي جانب العلاقات العراقية مع محيطه الأقليمي، أكد الحلبوسي على تعزيز التعاون مع كافة الدول بما ينسجم مع مصالح العراق ، وعند السؤال عن موعد إجراء الانتخابات المبكرة، اجاب: ان الانتخابات ستجري بعد الانتهاء من اصدار الملاحق الخاصة بقانون الانتخابات والمصادقة عليه وستكون الانتخابات القادمة  تمثل الصوت الحقيقي  للشعب ،وفي الختام ، طلب الحلبوسي من وسائل الاعلام المختلفة التاكيد على العمل المهني وان تكون بمستوى المسؤولية في نقل الحقيقة .

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