في مهرجان الألوان بالهند .. النساء يطاردن الرجال بالعصي

بغداد/شبكة أخبار العراق- يحتفل الهنود هذا الأسبوع بمهرجان الألوان الهندوسي الذي يلقون فيه مساحيق الألوان على بعضهم ويرشون أنفسهم بالمياه في احتفال سنوي إيذانا ببدء الربيع. وعلى الرغم من أن معظم المشاركين يكتفون باللعب والغناء أضافا لبعض تنويعات محلية على المهرجان مستلهمين الأساطير الهندوسية.وفي بلدة بارسانا الشمالية تحمل النساء العصي لضرب الرجال الذين يغنون أغان بذيئة في نسخة من المهرجان تحمل اسم لاثمار أو مهرجان الألوان والعصي.ويستمد الطقس جذوره من قصة عن الإله الهندوسي كريشنا الذي طاردته النساء في بارسانا بينما كان يغوي محبوبته. وفي إحياء لهذه الممارسة تلقي النساء بالعصي في وجوه الرجال الذين يحاولون الهرب. ومن يمسكن به يجبرنه على ارتداء ملابس النساء والرقص.وتبدأ أحداث المهرجان الرئيسية الجمعة لكن الاحتفالات بدأت بالفعل في بلدة فريندافان مهد كريشنا.