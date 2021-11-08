قاآني يصل بغداد ويجتمع على الفور بقادة الفصائل

بغداد: شبكة اخبار العراق- وصل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، يوم الاثنين، إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة غير معلنة. وقال مصدر . إن قاآني عقد فور وصوله- بعد منتصف الليلة- اجتماعاً مع قادة الفصائل الشيعية، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.وتأتي الزيارة بعد يوم من إعلان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي نجاته من محاولة اغتيال إثر تعرض منزله الى قصف بطائرات مسيرة، فيما أوضحت السلطات الامنية أنها تمكنت من اسقاط طائرتين من ثلاثة طائرات مسيرة استهدفت منزل رئيس الوزراء في المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد.وأعربت العديد من الدول والجهات الدولية عن إدانتها لهذه المحاولة.ودخلت القوات الأمنية والعسكرية العراقية في حالة تأهب قصوى بعد إعلان محاولة الاغتيال، ونشرت المزيد من القوات الخاصة في محيط المنطقة الخضراء والأحياء المجاورة.ولم يعلن أي فصيل مسلح مسؤوليته عن الهجوم، لكنه جاء بعد ساعات قليلة من تعهد عصائب أهل الحق، بـ”معاقبة” الكاظمي رداً على مقتل أحد قادتها خلال مواجهة بين قوات الأمن وأنصار قوى خاسرة في الانتخابات نظمت احتجاجاً قرب المنطقة الخضراء.