قدمنا الحلول الناجعة لأزمة مضيق هرمز قبل أكثر من خمسة سنوات… ولكن

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
السفارة الأمريكية في بغداد تنفي زيادة عديد قواتها في العراق
مصدر مسؤول:زيارة مساعد وزير الخزانة الأمريكية إلى بغداد ” تحذيرية”
تحالف الفتح:إيران طالبت عبد المهدي بالتوسط لعقد لقاء بينها وبين السعودية والإمارات
وزير التخطيط العراقي يصل الرياض
الخارجية النيابية:خولنا الحكومة بـ”التهدئة”بين واشنطن وطهران
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
مصدر مسؤول:زيارة مساعد وزير الخزانة الأمريكية إلى بغداد ” تحذيرية”
وزير التخطيط العراقي يصل الرياض
السامرائي:لاتوجد إرادة حقيقية من قبل الحكومة والبرلمان لإنقاذ الاقتصاد العراقي
الطاقة النيابية:سنلزم كردستان بتسليم ما بذمتها من أموال للخزينة الاتحادية
مصدر:وفدا عراقيا رفيعا سيزور السعودية لاستكمال المباحثات السابقة بين البلدين
-
- رياضية
- تحقيقات
الفقر والتفكك الأسري وراء مشاركة النساء في العمليات الإجرامية
في العراق..قتل الأبرياء بلا حساب
تقرير:56جهة حزبية ومليشياوية مسؤولة عن تهريب النفط العراقي
حكومة مسرور على أبواب الولادة بعد توزيع إيرادات الإقليم على أحزاب بارزاني وطالباني والتغيير
المنافذ الحدودية خارج سيطرة الدولة وعبد المهدي عاجز عن المعالجة
-
- متابعات خاصة
إيران تدفع بتعزيز الدور الروسي في العراق بدلا من الولايات المتحدة
الدبلوماسية الفاشلة..سفراء أحزاب الفساد في المقدمة
الشعب العراقي يسخر من قرار مجلس محافظة بغداد بزيادة ارتفاع السياج الحديدي للجسور لمنع الانتحار!
زيارة عبد المهدي للسعودية لن تضر إيران
عبد المهدي قدم العراق “كبش فداء” لإيران..إلغاء الرسوم مثالاً
-
- منوعات
- صورة وتعليق
هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
العراق يتسلم 1300 قطعة أثرية من الأردن
العتبة الحسينية تنفذ مشاريع للتجارة الدينية بمليارات الدولارات على حساب بؤساء الشيعة
-
- اذاعة INN