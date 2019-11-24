قنبر:حكومة عبد المهدي غير شرعية ولذلك لم يلتقي بنس بعبد المهدي وصالح

قنبر:حكومة عبد المهدي غير شرعية ولذلك لم يلتقي بنس بعبد المهدي وصالح
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس حزب “المستقبل الدستوري العراقي” انتفاض قنبر، اليوم الاحد، ان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس قد وجه صفعة مدوية الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وكذلك رئيس الجمهورية برهم صالح بعدم زياته الى العاصمة بغداد والاكتفاء بزيادى اربيل ولقاء رئيس وزراء الاقليم نيجرفان بارزاني.واوضح قنبر في حديث صحفي، ان “الولايات المتحدة الامريكية تنظر للحكومة الحالية في بغداد على كونها حكومة غير شرعية ومنقوصة السيادة وذلك عبرت عنه بشكل واضح حينما قالت ان ايران تستنزف خيرات البلاد وتقمع الشعب العراقي من خلال ميليشياتها المسلحة وهو انتقاد للحكومة العراقية قبل ان ان يكون انتقاد الى ايران”، مبيناً بان “الهدف الاساسي من الزيارة هو احياء “عيد الشكر” مع القوات الامريكية حيث في كل عيد شكر يقوم الرئيس الامريكي او نائبه بزيارة القوات الامريكية المتواجدة في خارج البلاد”. وكان نائب الرئيس الأميركي مايك بنس قد التقى رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان برزاني في أربيل، يوم أمس السبت، بعد زيارته إلى قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أميركية غرب العراق.وأكد بنس على التزام الولايات المتحدة بسيادة العراق وأعرب عن قلقه من النفوذ الإيراني وذلك تزامنا مع الاحتجاجات التي خرجت في مدن عراقية.ولم يتلق بنس برئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي لكنه اتصل به هاتفيا.وقال بنس إنه ناقش تظاهرات العراق مع عبد المهدي الذي أكد له “احترام التظاهرات السلمية”.وهذه هي الزيارة الأولى لبنس إلى العراق، والأولى لمسؤول أميركي على هذا المستوى منذ زيارة الرئيس دونالد ترامب القاعدة نفسها في أواخر ديسمبر 2018 لساعات فقط، ما أثار جدلا لعدم لقائه أي مسؤول عراقي.وتأتي الزيارة في ظل تصاعد حدة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة في العراق.

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