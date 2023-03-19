قيادي إطاري:شحة المياة في العراق جراء ضعف وفشل وفساد الحكومة

قيادي إطاري:شحة المياة في العراق جراء ضعف وفشل وفساد الحكومة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم القيادي في الاطار التنسيقي جبار عودة، الاحد، تركيا تحتفظ بـ 600 مليار م3 من المياه من اجل ابتزاز العراق، محذرا الحكومة من خطورة اهمال ملف المياه واستمرار التمادي التركي. وقال عودة في حديث صحفي،ان” العراق امام كارثة بدت ملامحها تلوح بالأفق في السنوات الاخيرة بسبب مشاريع بناء العشرات من السدود من قبل تركيا على نهري دجلة والفرات وحصر مياههما دون اي مناقشات مع بغداد”.واضاف،ان” تركيا تحتفظ باكثر من 600 مليار 3 من المياه في سدودها والعراق يدفع ثمن الجفاف رغم ان كل المواثيق الدولية تعطي الحق لبغداد بان يكون لها حصة عادلة في نهري دجلة والفرات”.واشار الى” ضرورة الانتباه لخطورة اجحاف حقوق العراق في المياه والسعي الى بلورة حلول تسهم في تجاوز ازمة الجفاف من خلال الضغط على انقرة عبر الورقة الاقتصادية وهي الاهم من اجل نيل حقوقنا المشروعة”.ويعاني العراق من ازمة جفاف قاسية خاصة مع انحسار مياه السدود بشكل كبير في السنوات الاخيرة”.

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