قيادي بدري يطالب عبد المهدي “بفرض إرادته”على حكومة كردستان لإخراج القوات الأمريكية

قيادي بدري يطالب عبد المهدي “بفرض إرادته”على حكومة كردستان لإخراج القوات الأمريكية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب القيادي في منظمة بدر وعضو لجنة الامن والدفاع النيابية، كريم عليوي، الأحد (19 كانون الثاني 2020) رئيس الوزراء المستقيل، القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، بفرض إرادة الدولة على حكومة اقليم كردستان بشأن إخراج القوات الامريكية من البلاد.وقال عليوي في حديث  صحفي، ان “الإقليم جزء من العراق، وموازنته من الموازنة الاتحادية العامة للبلد، وهو ملزم بتطبيق القرارات التي تصدر من مجلس النواب”.وأضاف، أن “الحكومة الاتحادية مطالبة بفرض إرادتها على كردستان من أجل إخراج القوات الامريكية، وعدم بقائها في شمال العراق، باعتبارها قوات محتلة ومتهمة بقتل العراقيين”.وبين، أن “القوات الامريكية بعد قرار مجلس النواب في 5 كانون الثاني/ يناير، أصبحت من دون غطاء شرعي، لذا عليها الانسحاب من البلاد”.ويوم الجمعة (17 كانون الثاني 2019)، أكد رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان البارزاني، إن قرار البرلمان العراقي بإخراج القوات الأمريكية من العراق لم يكن قراراً جيداً فهو اتخذ من قبل الكتلة الشيعية فقط دون التشاور مع المكونات الرئيسة الأخرى في البلاد”.وذكر بارزاني في مقابلة صحفية، أن “القرار الذي اتخذه البرلمان العراقي بشأن اخراج القوات الاجنبية لم يكن قراراً جيداً وأن الكرد والسنة لم يشاركوا في هذا القرار، علاوة على ذلك، فإنه يشكل سابقة سيئة، حيث اتخذ القرار من قبل الكتلة الشيعية دون التشاور مع أي من المكونات الرئيسية لهذا البلد ، الكرد والسنة (العرب) لقد كانت خطوة حاسمة للغاية تم اتخاذها دون السعي للحصول على إجماع ومن ثم تنتهك روح الدستور العراقي، هذا ليس جيداً للعراق سواء الآن أم للمستقبل”.قبل ذلك، كشف الناطق العسكري، باسم القائد علام للقوات المسلحة، اللواء عبد الكريم خلف، في تصريح صحفي، أن” قرار إخراج القوات الأجنبية، هو قرار سيادي ويشمل جميع الأراضي العراقية، بما فيها إقليم كردستان لأنه جزء من العراق، كما أن الإقليم لا مشاكل له بهذا الخصوص”.

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