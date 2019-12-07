كاتنيتش يعلن مشاركة المنتخب العراقي في بطولة كأس آسيا

كاتنيتش يعلن مشاركة المنتخب العراقي في بطولة كأس آسيا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ابدى مدرب المنتخب الوطني السلوفيني ستريشكو كاتنيتش نيته الحضور الى بطولة كاس اسيا للمنتخبات الاولمبية والتي يشارك فيها منتخبنا والمقرر انطلاقها الشهر المقبل في تايلند من اجل متابعة اللاعبين”.وقال المدير الاداري للمنتخب الوطني باسل كوركيس في بيان لاتحاد الكرة ، ان “المدرب السلوفيني كاتنيتش سيتقدم بطلباً رسميا الى الاتحاد العراقي الاسبوع الحالي من اجل تأمين تواجده في نهائيات كاس اسيا للمنتخبات الاولمبية من اجل متابعة لاعبي المنتخب في البطولة عن قرب لاختيار الاصلح لتمثيل المنتخب الوطني مستقبلاً”.واضاف كوركيس ان “المدرب يتوقع بروز عدد من الاسماء في البطولة والتي ستصب بمصلحة المنتخب الوطني وتدعيم صفوفه لاسيما في الاستحقاق المهم الخاص بتصفيات كاس العالم”.يذكر ان قرعة بطولة اسيا للمنتخبات الاولمبية وضعت منتخبنا الى جانب منتخبات “استراليا – تايلند – البحرين” على ان تفتتح منافسات البطولة في الثامن من شهر كانون الثاني المقبل.

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