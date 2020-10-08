كروكر:غلق سفارة بلادي في العراق أمراً غير مقبول وعليها بالصبر الإستراتيجي

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المالية النيابية:موازنة 2021 ستحسم الخلاف بين بغداد وأربيل
تحالف سائرون:وزير المالية فاشل
ههههه..حزب بارزاني:على حكومة بغداد دفع ديون الإقليم البالغة 28 مليار دولار!!
الاستثمار النيابية:7 مليارات دولار ما زالت بذمة شركات الهاتف النقال
حركة التغيير:الديون التي تحدث عنها بارزاني يتحملها هو وحكومته وحزبه
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نواب:الخلافات السياسية وراء تعطيل إقرار القوانين المهمة
الخونة يتحالفون مجدداً للفوز بالانتخابات القادمة من أجل إيران
بدون حل الحشد الشعبي الانتخابات القادمة غير نزيهة
بدون مشروع استراتيجي أمريكي واضح في العراق لمواجهة النفوذ الإيراني لافائدة من الحوار معها
الحوار الأمريكي العراقي في ظل حكومة التبعية..مصالح البلاد أسبقية متأخرة
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تقرير:ميليشيا كتائب حزب الله الخطر الكارثي على العراق
هل يستطيع الكاظمي إلقاء القبض على حيتان الفساد في مقدمتهم المالكي؟
تحجيم الدور الإيراني في العراق بداية الانفتاح الكبير حتى مع إسرائيل
زيارة الكاظمي إلى واشنطن هل تخلّص العراق من النفوذ الإيراني
تقرير أمريكي:الكاظمي ليس لديه القدرة على مواجهة الحشد الولائي
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