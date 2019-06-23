كلاسيكو العراق يسبب بإغلاق الطرق المؤدية الى ملعب الشعب

كلاسيكو العراق يسبب بإغلاق الطرق المؤدية الى ملعب الشعب
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاحد، اغلاق الطروق المؤدية الى تقاطع المثنى ملعب الشعب الدولي بسبب كلاسيكو العراق.وقالت القيادة في بيان ، إن “عمليات بغداد قررت قطع الطرق المؤدية الى تقاطع المثنى ملعب الشعب من الساعة السادسة ولغاية الساعة الحادية عشر من مساء هذا اليوم، ذلك لتأمين الحماية للمشجعين”.واضافت: “نسترعي انتباه الاخوة مستخدمي الطرق المشار إليها، لاتخاذ مسارات بديلة.

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