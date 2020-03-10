كنا:النواب الشيعة يطالبون بالإسراع في أختيار المرشح الجديد لرئاسة الوزراء

كنا:النواب الشيعة يطالبون بالإسراع في أختيار المرشح الجديد لرئاسة الوزراء
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت كتلة الرافدين النيابية , الثلاثاء, عن تجمع نيابي شيعي مؤلف من 65 نائبا عرضوا مقترحا للخروج من ازمة تسمية رئيس الحكومة المقبل, مشيرا الى ان انقسام القوى السياسية الشيعية خلال مدة تكليف محمد توفيق علاوي هي من شجعت الكرد والسنة لاتخاذ موقف سلبي من الأخير وافشلته بتمرير الوزارة.وقال رئيس الكتلة النائب يونادم كنا في تصريح صحفي، إن “65 نائبا من مختلف القوى السياسية الشيعية يقومون حاليا بالاتصال مع زعماء الكتل السياسية الشيعية وفي جعبتهم مقترح يقضي بعقد اجتماع لكافة المكونات الشيعية من الزعامات والنواب وعرض أسماء المرشحيين للتصويت”, مبينا ان “هذا المقترح لحد اللحظه يحضى بقبول واسع”.وأضاف كنا، “اننا نشد على يد القوى السياسية الشيعية التي أعلنت بانها سوف لن تسمي مرشحا جديدا دون حصول موافقة شركائهم السنة والكرد وباقية المكونات الأخرى وهذا عين العقل”.وأشار إلى أن “اختلاف الرؤى والاتجاهات لدى القوى السياسية الشعية وعدم التوصل الى مرشح جديد سيشجع بقية المكونات السياسية المشاركة في العملية السياسية على استغلال ذلك الخلاف وفرض ارادتها بالتمثيل بالحكومة المقبلة وهذا فعلا حصل خلال مدة علاوي الذي فشل بتمرير حكومته لرفضه الانصياع وراء الارادتين الكردية والسنية”. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *