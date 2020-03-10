كنا:النواب الشيعة يطالبون بالإسراع في أختيار المرشح الجديد لرئاسة الوزراء

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نائب:المالكي والعامري والحكيم يعملون على تشكيل تكتل شيعي جديد
علاوي وهيكي يؤكدان على إحالة المتورطين بقتل المتظاهرين إلى المحكمة الجنائية الدولية
عبد المهدي يوجه بمتابعة أسعار النفط يوميا
نائب:البرلمان سيؤخر اِنعقاد جلساته بسبب كورونا
ميليشيا العصائب:فشل اجتماع المالكي الحكيم في اختيار المرشح لرئاسة الوزراء
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المانيا تقرر استقبال قسم من طالبي اللجوء من مخيم اللأجئين في اليونان
نجاة رئيس الوزراء السوداني من محاولة اغتيال
البرلمان العربي:تركيا تشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللأمن والسلم الدوليين
الشرعية اليمنية: سيطرة الحوثيين على محافظة الجوف بداية انهيار التحالف العربي
المعارضة الفرنسية تفشل في حجب الثقة عن حكومة ماكرون
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عبد المهدي يوجه بمتابعة أسعار النفط يوميا
نائب:الحكومة ستخفض رواتب الموظفين لمعالجة العجز في الموازنة العامة
المالية النيابية:لايمكن للعراق الاقتراض لسد العجز المالي
وزارة النفط العراقية:السعودية وروسيا وراء تدهور أسعار النفط
مطالب نيابية بإلغاء رواتب رفحاء الخيالية التي تكلف الدولة 28 مليار دولار سنوياً
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اتباع الصدر يقتحمون ساحة التحرير
الحكيم يقدم التعازي لعائلة سليماني
بالصور..العامري والخزعلي بتظاهرة حشدوية أمام السفارة الأمريكية بهتاف..عاشت إيران والموت لأمريكا
متظاهروا الناصرية يغلقون شركة ” كالة “الإيرانية في المحافظة
وكالة أمريكية تكشف عن نفق يمتد من الحدود العراقية إلى العمق السوري لتخزين الصواريخ لضرب السعودية وإسرائيل
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