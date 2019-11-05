لاستنزاف خزينة الدولة وتكريس البطالة والتخلف..عودة (50) ألف من المفسوخة عقودهم إلى ميليشيات الحشد

لاستنزاف خزينة الدولة وتكريس البطالة والتخلف..عودة (50) ألف من المفسوخة عقودهم إلى ميليشيات الحشد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- استنادا لموافقة عبد المهدي دعت مديرية الإدارة المركزية في هيئة الحشد الشعبي، الثلاثاء، المفسوخة عقودهم للعودة الى الخدمة ابتداءً من يوم العاشر من الشهر الجاري.وذكر بيان للمديرية ، إنه “حسب الأمر الديواني بأمر من القائد العام عبد المهدي المرقم 107 الذي يقتضي عودة 50 ألف من المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي، تدعو هيئة الحشد الشعبي الإدارة المركزية جميع المفسوخة عقودهم للعودة إلى العمل في صفوف الحشد  اعتبارا من اليوم 10 من الشهر الجاري”.وأضاف البيان أن “مراجعة المنتسبين تكون كل حسب مقر لوائه او مديريته السابقة ضمن قواطع العمليات لغرض معرفة التفاصيل وترتيب عملية المباشرة فورا”. 

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