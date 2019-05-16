لاعبان عراقيان يكتبان التاريخ في الدوري الاميركي

لاعبان عراقيان يكتبان التاريخ في الدوري الاميركي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- تغلب فريق اتلانتا يونايتد على مضيفه فانكوفر وايتكابس بنتيجة 1-0 في المباراة التي اقيمت على ملعب سوانغارد في إطار لقاءات الدوري الاميركي MLS.وسجل اللاعب جوزيف مارتينيز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 29 من علامة الجزاء.وشهدت المباراة حدثاً تأريخياً، إذ كانت اول مواجهة تجمع بين لاعبين عراقيين دوليين في البطولة، بين اللاعبين جستن ميرام لاعب “اتلانتا يونايتد” وعلي عدنان لاعب “فانكوفر وايتكابس”.ويحتل اتلانتا يونايتد المركز الثالث في المجموعة الشرقية برصيد 20 نقطة، فيما يقف فانكوفر وايتكابس في المركز الثامن برصيد 12 نقطة بالمجموعة الغربية.

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