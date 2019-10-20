لبنان..استقالة 4 وزراء من حكومة الحريري

لبنان..استقالة 4 وزراء من حكومة الحريري
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، مساء امس السبت، استقالة وزرائه الأربعة من حكومة سعد الحريري.والوزراء هم: نائب رئيس الحكومة، غسان حاصباني، ووزير العمل، كميل بو سليمان، ووزير الشؤون الاجتماعية، ريشار قيومجيان، ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية، مي شدياق.واستقالة وزراء “القوات” ليست الأولى في تاريخ الحكومات، فقد سبق أن استقال وزير الطاقة في حكومة رفيق الحريري، جورج أفرام، وجرى تعيين بشارة مرهج مكانه. وقرار الاستقالة جاء على ضوء الاحتجاجات الشعبية في لبنان  ضد فساد وفشل الحكومة ورئاسة الجمهورية وعدم وجود إصلاح حقيقي منذ سنوات مما انعكس سلبا على الواقع الاقتصادي اللبناني ودور حزب الله  في تنفيذ المشروع الإيراني. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *