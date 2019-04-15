لتدمير الزراعة العراقية..500 مليون دولار قيمة المحاصيل الإيرانية المصدرة للعراق عبر منفذ واحد فقط

لتدمير الزراعة العراقية..500 مليون دولار قيمة المحاصيل الإيرانية المصدرة للعراق عبر منفذ واحد فقط
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت منظمة الزراعة الايرانية، الاثنين، تصدير 112 ألف طن من المنتجات الزراعية بقيمة 500 مليون دولار عبر منفذ مهران الحدودي مع العراق.وقال مدير المنظمة، حسن مرادي لوكالة ” فارس” ، إن “صادرات المنتجات الزراعية عبر منفذ مهران الحدودي سجلت نموا بنسبة 35 بالمئة على أساس سنوي”، مبينا أن “112 الف طن من المنتجات الزراعية بقيمة 500 مليون دولار تم تصديرها للعراق عبر منفذ مهران في السنة التصديرية المنتهية 20 آذار2019.”وأضاف، أن “وجود المحطات التصديرية في مهران، أتاحت امكانيات مناسبة لمصدري المنتجات الزراعية، بحيث تحولت بدورها لمركز للانشطة التصديرية الى العراق”.يذكر ان احزاب ايران الحاكمة في العراق هي من تواصل تدمير الزراعة العراقية والقطاع الصناعي بل تدمير  البلد في كافة جوانب الحياة تنفيذا للمشروع الايراني وجعل العراق  تابع صغير لايران .

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