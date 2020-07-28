لقاء مرتقب بين وزيري المياه العراقي والإيراني لحسم ملف المياه المشتركة

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الموارد المائية، الثلاثاء، أن هناك لقاءً مرتقباً بين وزير الموارد مهدي رشيد الحمداني ونظيره الإيراني لحسم ملف المياه المشتركة بين البلدين.وقال المتحدث باسم الوزارة عوني ذياب، بحسب الإعلام الحكومي، إن “هنالك لقاء على المستوى السياسي الأعلى بين وزير الموارد مهدي الحمداني ونظيره الإيراني، يسبقه لقاء مع مجموعة اللجان الفنية المشتركة بين البلدين، لوضع حلول جذرية لملف المياه بشكل يخدم الطرفين”.وأضاف أن “لقاء وزير الموارد المائية مع السفير الإيراني إيرج مسجدي كان إيجابياً، حيث وعد الأخير بتحريك ملف المياه مع الجهات ذات العلاقة في وزارة الطاقة والمياه الإيرانية”، مشيراً إلى أن “السفير الإيراني دعا الحمداني لعقد اجتماعات عاجلة مع نظيره الإيراني والمختصين بالشأن المائي لغرض حسم هذا الملف”.