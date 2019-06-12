لماذا تموت الكاتبات كمدا؟

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الحكيم ونظيره العُماني يبحثان “الوساطة” بين طهران وواشنطن
الصيادي:رؤساء أحزاب تحالف الفتح وائتلاف دولة القانون هم كبار تجار المخدرات في العراق
آغا يطالب بضم سنجار إلى الإقليم
جعفر:سخط نيابي كبير على أداء حكومة عادل عبد المهدي
نائب:وزير الكهرباء يزود عبد المهدي بمعلومات مظلة عن تحسن الطاقة الكهربائية
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شاناهان: مهمتنا في الدفاع عن الأمة الأمريكية وحمايتها غير مسيّسة
الخارجية الأمريكية:الحل الوحيد مع إيران هو اتفاق جديد على أساس الشروط الـ12
إيران تهدد الدول الأوروبية التي وقعت على الاتفاقية النووية
بايدن يتصدر المتنافسين الديمقراطيين على الترشيح للرئاسة الأمريكية
قوى التغيير السودانية تطالب المجلس العسكري بتسليم السلطة
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نائب:وزير الكهرباء يزود عبد المهدي بمعلومات مظلة عن تحسن الطاقة الكهربائية
العقابي:نسبة موظفي كردستان بالعراق تجاوز على العدالة الاجتماعية وانتهاك للدستور
المالية النيابية:50% من أموال الموازنات السنوية السابقة تم سرقتها
مجلس البصرة:المحافظ يتعامل فقط مع مصرف البلاد الإسلامي المحظور
مذكرة تعاون تجاري بين إيران وكردستان
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الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان
هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
العراق يتسلم 1300 قطعة أثرية من الأردن
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