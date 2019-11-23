مأساة مسنة وحيدة في الحمام

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نائب:دخول مواد مسرطنة إيرانية للعراق من قبل الميليشيات المتنفذة
شمس الدين:12 ألف منتسب لحزبي بارزاني وطالباني يستلمون رواتب خلافا للقانون
مصدر:عبد المهدي وافق على الشروط الكردية فيما يخص الموازنة مقابل دعم بقاءه
الزياني يؤكد حرص مجلس التعاون الخليجي لدعم اقتصاد العراق
الصعيب:حكومة كردستان تفتح مشاريع لها خارج حدود الإقليم بتواطؤ من عبد المهدي وفالح الفياض
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السيطرة على الحاجز الأول من جسر السنك من قبل المتظاهرين
شباب ميسان الثائر يغلقون مكتب التلفزيون الرسمي في المدينة
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هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
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