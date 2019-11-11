ما يسمى معارضة الحكيم :عبد المهدي باقٍ في منصبه

ما يسمى معارضة الحكيم :عبد المهدي باقٍ في منصبه
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في تيار الحكمة محمد حسام الحسيني، الاثنين، أن حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي باقية لعدم وجود قرار دولي وإقليمي أو سياسي في العراق بإسقاطها.وقال الحسيني في تصريح اوردته صحيفة “الشرق الاوسط” ، إن “حكومة عبد المهدي باقية، لعدم وجود قرار دولي وإقليمي بإسقاطها، فإيران تعتبر عبد المهدي من حلفائها البررة، كذلك الأمر مع الولايات المتحدة والغرب عموماً، الذين يظهرون تمسكاً ببقائه في السلطة”.وأضاف أن “مصير البلاد، ومثلما هو واضح، ما زال بيد القوى الإقليمية والدولية، نتيجة ضعف غالبية القوى السياسية وتابعيتها وخصوماتها الحادة”.وأكد الحسيني أن “غالبية الكيانات والأحزاب السياسية المهمة، الشيعية والسنية والكردية، كانت حاضرة في الاجتماع التداولي (الذي كشفت عنه وكالة الانباء الفرنسية) الذي يهدف إلى معالجة الاختلالات في النظام السياسي، ولم يحضره ممثل عن المرجعية أو أي طرف خارجي، كما اعتذر تيار الصدر عن عدم حضوره في اللحظة الأخيرة”. 

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