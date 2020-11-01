متظاهرو الناصرية يغلقون مبنى ديوان المحافظة والمطالبة بإقالة محافظها

متظاهرو الناصرية يغلقون مبنى ديوان المحافظة والمطالبة بإقالة محافظها
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الناصرية/شبكة أخبار العراق- اغلق متظاهرون في ذي قار، الاحد، مبنى ديوان المحافظة للمطالبة باقالة المحافظ ناظم الوائلي.وقال مراسلنا، ان”المئات من المتظاهرين توجهوا الى مبنى ديوان المحافظة واغلقوه ومنعوا الموظفين من دخوله، للمطالبة باقالة المحافظ”.واضاف، ان”المتظاهرين اتهموا المحافظ بالفشل في توفير الخدمات وتحسين واقع المحافظة”.

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