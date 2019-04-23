مجلس الوزراء يمنح صلاحيات إضافية إلى رئيس خلية أزمة الموصل

بغداد/شبكة أخبار العراق- منحت الامانة العامة لمجلس الوزراء، الثلاثاء، 23 نيسان، 2019، رئيس خلية الازمة في نينوى مزاحم الخياط الصلاحيات المالية للمحافظ.وذكرت الامانة في بيان ، أن “رئيس خلية إدارة الازمة في محافظة نينوى مزاحم الخياط، مُنح الصلاحيات المالية لمحافظ نينوى لحين انتخاب محافظ جديد”.وتابعت أن، “مجلس الوزراء وافق على منح مزاحم الخياط عضو خلية إدارة الازمة في محافظة نينوى الصلاحيات المالية لمحافظ نينوى لحين انتخاب محافظ جديد للمحافظة”، مبينة أن “القرار يأتي خدمةً لأهالي محافظة نينوى”.وصدر أمر ديواني بتاريخ 29/ 3/ 2019، يقضي بتخويل خلية الازمة في نينوى صلاحيات رئيس مجلس الوزراء، وتخويل “مزاحم الخياط” صلاحية التوقيع وتصريف الأمور في المحافظة.ويقضي الامر الديواني بمنح صلاحيات رئيس مجلس الوزراء في تيسير امور المحافظة وبالتشاور مع مكتب رئيس مجلس الوزراء، ويخول مزاحم قاسم الخياط صلاحية التوقيع على المخاطبات والكتب الرسمية الى الجهات ذات العلاقة واخذ الاجراءات الازمه وتصريف الامور اليومية.