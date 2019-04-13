مجلس بابل:رئاسة المجلس ستكون لصالح تحالف سائرون

الحلة/شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس محافظة بابل محمود المرشدي، اليوم السبت، عن توصل كتل سائرون والحكمة ودولة القانون الى اتفاق بإعفاء رئيس المجلس الحالي رعد الجبوري، وإنتخاب بديل عنه من سائرون ونائبا له من الحكمة، على أن يظل منصب المحافظ لدولة القانون.

وقال المرشدي، في تصريح صحفي له اليوم، إن “مجلس محافظة بابل فشل، يوم امس، في عقد جلسة لاستجواب رئيس المجلس الحالي رعد الجبوري وانتخاب نائب له بسبب خلل قانوني”، مبينا أن “الأخير يتمتع بإجازة مرضية، ولا يصح استجوابه في هذه الحالية، ولذلك قرر المجلس عقد جلسة لاستجوابه في 18 نيسان الجاري، أي بعد يوم واحد على انتهاء اجازته المرضية”.

وأضاف المرشدي، أن “جميع أسئلة الاستجواب أرسلت الى الجبوري وتضمنت اتهامات عديدة”، لافتا الى أن “هنالك اتفاق سياسي تشكلت بموجبه كتلة تضم 19 عضوا من سائرون والحكمة ودولة القانون، من أصل 31 عضوا”.

وأوضح المرشدي، أن “الاتفاق يقضي باعفاء الرئيس الحالي رعد الجبوري، وانتخاب زهير الجودري عن تيار الحكمة نائبا للرئيس بدلا عن حسن فدعم الذي أصبح عضوا في البرلمان، ومن ثم اختيار حيدر الزنبور رئيسا جديدا عن كتلة سائرون (الاحرار سابقا)”.