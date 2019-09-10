مجلس حمودي يرفض إقالة منتسبهم عبد المهدي

مجلس حمودي يرفض إقالة منتسبهم عبد المهدي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رأى القيادي في المجلس الأعلى الاسلامي، أحمد الحسني، الثلاثاء، أن رئيس الحكومة عادل عبد المهدي سيكمل السنوات الأربع من ولايته، مرجحا فشل مباحثات ايجاد بديله.وقال الحسني في حديث صحفي، إنهم “مقتنعون بأنّ عادل عبد المهدي وحكومته، سوف يكملون السنوات الأربع من دون أي سحب للثقة، وهذه القناعة هي بسبب التأييد السياسي الكبير الذي تحظى به الحكومة الحالية، خصوصاً دعمها من قبل تحالف البناء، الذي يضمّ قوى شيعية وسنية كبيرة، وهناك دعم قوي كذلك من القوى الكردستانية”.وأضاف، أن “هناك بعض الإنجازات لعبد المهدي وكابينته الوزارية، على الرغم من الوقت الضيق من عمر الحكومة، خصوصاً أنّ أربع وزارات مهمة فيها اكتملت بعد ثمانية أشهر، في حين أنّ وزارة التربية لغاية الآن بلا وزير”.وبين، أنّ “هناك إنجازات على مستوى الملف السياسي الدولي، .وحذّر الحسني من أنّ “السعي لإسقاط حكومة عبد المهدي “يعني إدخال العراق بنفق مظلم، خصوصاً أنّ إيجاد البديل مستحيل، فهذا يتطلب موافقة الكتل السياسية وأطراف دولية، ويجب أن يرضى الجميع عن الشخص البديل، ولهذا فإنّ الحوارات في هذا الشأن سوف تفشل”.

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