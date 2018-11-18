مجلس كركوك:حكومة الإقليم أستولت على 55 مليون دولار من حصة المحافظة

مجلس كركوك:حكومة الإقليم أستولت على 55 مليون دولار من حصة المحافظة
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كركوك/ شبكة أخبار العراق- كشف مجلس محافظة كركوك، السبت، عن استيلاء حكومة الإقليم على اكثر من 55 مليون دولار حصة المحافظة من تصدير النفط ، لافتا إلى أن حكومة الإقليم ترفض تسليمها لكركوك.وقال عضو المجلس برهان العاصي في حديث صحفي له اليوم:ان “محافظة كركوك لديها أموال طائلة حصتها من تصدير النفط تقدر بأكثر من 55 مليون دولار استولى عليها إقليم كردستان ويرفض تسليمها للمحافظة”.وأضاف ان “الإقليم يتعذر عن تسليمها باعتبار كركوك محتلة من قبل الحكومة المركزية رافضا إعطاء تلك الأموال لحين تحرير كركوك بحسب توصيفهم”.وانتقد العاصي “تعاون الحكومة المركزية مع حكومة الإقليم رغم رفضها تسليم الأموال ونظرتها للمحافظة بانها محتلة”.

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