محكمة تحقيق الانبار تصدر مذكرات قبض بحق المشاركين في مؤتمر التطبيع مع إسرائيل

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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت محكمة تحقيق الرمادي، اليوم الأحد، مذكرة قبض بحق أسماء جديدة من المشاركين في مؤتمر (الدعوة إلى التطبيع).وذكر مجلس القضاء الاعلى، في بيان ، أن “محافظ الانبار، علي فرحان الدليمي، قدم الشكوى بحق من شارك في مؤتمر (الدعوة إلى التطبيع مع اسرائيل) وعلى اثر هذه الشكوى أصدرت محكمة تحقيق الرمادي مذكرة القبض بحق عدد من المشكو منهم وهم كل (وسام عبد ابراهيم حردان العيثاوي) و(علي وسام عبد ابراهيم العيثاوي) و(ريسان ذعار علاوي الحلبوسي) و(عبدالله عطاالله احمد صالح الجغيفي)”.وأضاف البيان، أن “مستشارية الامن القومي سبق وان قدمت اخبارا عن نفس الموضوع لدى محكمة تحقيق الكرخ الاولى لذا سوف سيتم توحيد هذه الشكاوى لدى الجهة التي قدم اليها الاخبار اولا عملا باحكام المادة ( 54 / أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية”.وصباح اليوم، أصدر مجلس القضاء الأعلى، مذكرات قبض بحق المشاركين في مؤتمر ( الدعوة إلى التطبيع).وذكر بيان للمجلس، أن “محكمة تحقيق الكرخ الاولى وبناء على معلومات مقدمة من مستشارية الامن القومي أصدرت مذكرة قبض بحق المدعو (وسام الحردان) على اثر الدور الذي قام به في الدعوة إلى التطبيع مع (اسرائيل)”.وأضاف البيان: “كما تم اصدار مذكرة قبض بحق المدعو (مثال الالوسي) والموظفة في وزارة الثقافة (سحر كريم الطائي) عن الجريمة نفسها وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق بقية المشاركين حال معرفة اسمائهم الكاملة”.