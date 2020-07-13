مذكرة قبض بحق نائب محافظ ذي قار السابق

مذكرة قبض بحق نائب محافظ ذي قار السابق
آخر تحديث:

الناصرية/شبكة أخبار العراق- أصدرت رئاسة محكمة استئناف ذي قار ، الاثنين (13 تموز 2020)، مذكرة قبض بحق نائب محافظ ذي قار، أبا ذر العمر بتهمة الإضرار بالمال العام.وتضمن وثيقة صادرة عن المحكمة، وحصلت عليها (شبكة أخبار العراق)، إلى أعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة كافة وكل من تقع هذه المذكرة بين يديه، أنكم مأذونون بالقبض على المتهم أبا ذر عمر فليح العمر.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *