مسؤول أمريكي:قراراً مرتقبا بعدم خروج قواتنا من العراق

مسؤول أمريكي:قراراً مرتقبا بعدم خروج قواتنا من العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مسؤول عسكري أميركي رفيع، أن أميركا بحاجة لمساعدة الحكومة العراقية الجديدة، ملمحاً إلى أن هناك قرارا عراقيا مرتقبا لبقاء القوات الأميركية في العراق لمساعدته على مواجهة تنظيم داعش، وفقا لما أوردته واشنطن بوست.ونقلت الصحيفة عن الجنرال كينيث ماكينزي قوله، “لقد اتخذ (الكاظمي) خطوات مهمة لمواجهة الميليشيات ذات الصلة بإيران التي استهدفت القوات الأميركية”، مضيفا أن الولايات المتحدة يجب أن تبقى صبورة في الوقت الذي يتحدى فيه الكاظمي المجموعات ذات النفوذ العسكري والسياسي الهائل.وأثنى الجنرال البحري كينيث ف.ماكينزي جونيور ، الذي يرأس القيادة المركزية الأميركية، على الكاظمي لأمره بشن مداهمة في أواخر شهر حزيران على مقر للحشد الشعبي.وقال ماكينزي “إنه يتفاوض الآن على لغم أرضي في إشارة إلى بقاء القوات الأميركية، مبينا أنه بعد لقائه الكاظمي خلال زيارة لبغداد: “أعتقد أننا بحاجة لمساعدته. وعليه فقط أن يجد طريقه إلى حد ما، مما يعني أننا سنحصل على حلول أقل من مثالية، وهي ليست جديدة في العراق”.وفي حديثه للصحفيين عبر الهاتف بعد مغادرته العراق، أعرب ماكينزي عن ثقته في أن الحكومة العراقية ستطلب من القوات الأميركية البقاء في البلاد على الرغم من قرار البرلمان القاضي بسحب كافة القوات الأجنبية. 

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