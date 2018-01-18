مسؤول انباري: الفوز الانتخابي في المحافظة للمزورين وحيتان الفساد
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الرمادي/ شبكة اخبار العراق- توقع عضو مجلس محافظة الانبار طه عبد الغني، الخميس، ان يكون الفوز الانتخابي من نصيب فريقا سلطة النفوذ والمدعومين من الخارج مبينا ان الانتخابات سيرافقها صراعات سياسية يكون فيها الضرب تحت الحزام.وقال عبد الغني في تصريح صحفي له اليوم، ان “خارطة التحالفات السياسية في انتخابات الانبار ستكون لفريقين الاول على اساس السلطة والنفوذ والثاني على اساس المال والدعم الخارجي”، لافتا إلى انه “سوف يرافق عملية اجراء الانتخابات صراعات سياسية يكون فيها الضرب تحت الحزام”.وأضاف ان “كفة فريق سلطة النفوذ سوف يهيمن على العملية الانتخابية لما يمتلكه من اموال وسلطة تجعله قادرا على الانفراد باتخاذ القرارات التي تصب في مصلحته الامر الذي يجعل الكتل والأحزاب الصغيرة التي لا تمتلك تلك الخواص حظوظها ضعيفة في الفوز في الانتخابات”.وتابع عبد الغني، أن “الانتخابات ستكون صعبة وغير ناجحة في جميع المقاييس كون ان اعدادا كبيرة من سكان مناطق محافظة الانبار ما تزال داخل مخيمات النزوح في المحافظة وخارجها”.