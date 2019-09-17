مسؤول حكومي:20 فصيل من ميليشيات الحشد في سوريا بدون موافقة عبد المهدي ورواتبهم من الخزينة العراقية!

مسؤول حكومي:20 فصيل من ميليشيات الحشد في سوريا بدون موافقة عبد المهدي ورواتبهم من الخزينة العراقية!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مسؤول حكومي رفيع، الثلاثاء، وجود 20 فصيلا بالحشد على الحدود مع سوريا، لافتا إلى أن الطيران الأمريكي يراقبه.وقال المسؤول، إن “ما لا يقل عن 20 فصيلا بالحشد الشعبي موجود على الحدود منها أكثر من 10 على الجانب العراقي، فيما الحدود مفتوحة بين الجانبين لجهة التنقل”.واعتبر، أن ذلك الوجود “يعود لأسباب عدة، أوّلها أنّ المنطقة الحدودية تلك تمثّل بعداً استراتيجياً للأميركيين في شمال وشرق سوريا، وغرب العراق، ولهم قواعد ونفوذ فيها. كما أنّ المنطقة هي ذاتها التي يمرّ بها مشروع طريق طهران بيروت، وهو الطريق البري الذي أعلن عنه مسؤولون إيرانيون في أكثر من مناسبة في الأشهر الماضية، ويجري الحديث عن ترخيص النظام لإقامة قاعدة عسكرية إيرانية ضخمة في البوكمال أيضاً”.ولفت إلى، أن “جميع تلك الفصائل مراقبة من قبل الطيران الأميركي من جهة سوريا، وفي العمق العراقي أيضاً، ولكنها في الوقت ذاته تؤسس لنفسها مساحات نفوذ قوية وحلفاء محليين من خلال شبكة زعماء عشائر عربية سنية تمنحهم الأمن والحصانة والنفوذ مقابل ذلك. ولعل أبرز هذه العشائر حشد البو ريشة وحشد البو محل وحشد الجغايفة وغيرها”.يذكر ان الحشد الشعبي لايحترم أوامر القائد العام واوامرهم حصرا من قبل قاسم سليماني ومكتب علي خامئني.

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