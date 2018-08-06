مساء اليوم..اجتماع لتحالف الحشد بحضور سليماني ومسجدي

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف تحالف الفتح, الاثنين, عن مشاركة اغلب الكتل السياسية من مختلف المكونات باجتماع سيعقد مساء اليوم في منزل رئيس التحالف هادي العامري, مبينا أن الاجتماع سيضع اللمسات الأولى لتشكيل الحكومة ضمن تحالف الفضاء الوطني الجامع.وقال القيادي في التحالف حسن شاكر عودة في تصريح صحفي له اليوم، إن “الاجتماع السياسي في منزل هادي العامري مساء اليوم سيحضره قاسم سليماني والسفير الايراني ايرج مسجدي واغلب القادة السياسيين من مكونات التحالف الشيعي لبحث تشكيل الحكومة وتوزيع المناصب في الحكومة القادمة”. وأضاف عودة، أن “هذا الاجتماع سيضع اللمسات الأولى على تشكيل حكومة الاغلبية الشيعية ”.واوضح، أن “الكتل السياسية باتت تدرك تماما عدم وجود وقت كاف للمباحثات الثنائية او الفردية بالتزامن مع ضغط الشارع العراقي والمرجعية الدينية التي دعت الى تشكيل الحكومة باسرع وقت ممكن”، مؤكدا أن “تحالف الفتح يسعى لعقد اجتماعات متعاقبة لترتيب تشكيل الحكومة وتحديد البرنامج الحكومي كونه يتمتع بعلاقات ممتازة مع جميع الكتل السياسية والمكونات”.