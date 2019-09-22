مستشار عبد المهدي:الأعمال الصينية في العراق ستتجاوز 500 مليار دولار

مستشار عبد المهدي:الأعمال الصينية في العراق ستتجاوز 500 مليار دولار
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال عبد الحسين الهنين، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الأحد (22 أيلول 2019)، إن حجم الأعمال الصينية في العراق سيتجاوز الـ 500 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات المقبلة.وقال الهنين في تصريح صحفي، إن “حجم الأعمال الصينية في العراق خلال العشرة سنوات القادمة سيزيد عن 500 مليار دولار، تبدأ من الآن ومن هذه الزيارة”، التي يجريها الوفد العراقي الى الصين، برئاسة عبد المهدي.ويجري رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي زيارة في الوقت الحالي إلى الصين، بدأت منذ يوم الخميس الماضي، رفقة وفد يضم وزراء ومحافظين ومستشارين بعدد 55 شخصا، بهدف عقد اتفاقات وتفاهمات بين بغداد وبكين في عدة مجالات بينها التعليم والنقل والصناعة والزراعة.وفي سياق ذي صلة، توقع نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، بهاء الاعرجي، في وقت سابق من اليوم، حدوث “أزمات سياسية” بعد عودة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي من زيارته الحالية إلى الصين، سواء نجحت الزيارة أم فشلت.يذكر ان عبد المهدي ومستشاره الاقتصادي الهنين دمروا العراق اقتصاديا  وتجاريا من خلال تعطيل  الزراعة والصناعة العراقية والقطاع الخاص والاعتماد على المنتوجات الصينية والتركية والإيرانية الفاسدة .

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