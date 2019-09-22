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مستشار عبد المهدي:الأعمال الصينية في العراق ستتجاوز 500 مليار دولار
ائتلاف النصر:عبد المهدي “أسير” الأحزاب المتنفذة
محافظ النجف:عبد المهدي خولني بتوقيع اِتفاقيات مباشرة مع الصين
النزاهة:245 مشروعا متلئكا في كربلاء بأسم “الحسين” مبالغها ذهبت إلى جيوب اللصوص
تحالف سائرون:إخراج القوات الأمريكية من العراق بيد الحكومة
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مستشار عبد المهدي:الأعمال الصينية في العراق ستتجاوز 500 مليار دولار
محافظ النجف:عبد المهدي خولني بتوقيع اِتفاقيات مباشرة مع الصين
النزاهة:245 مشروعا متلئكا في كربلاء بأسم “الحسين” مبالغها ذهبت إلى جيوب اللصوص
نائب يوجه سؤالا إلى وزير الخارجية حول اتفاقية قناة خور عبدالله المذلة
حزب بارزاني:إقرار قانون النفط والغاز قبل تشكيل لجنة لجرد إيرادات النفط المصدر من قبل كردستان
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بين القوات العسكرية الزائدة عن الحاجة واستمرار عملياتها “الزائفة” الخزينة تستنزف
الشعب العراقي لايتحمل أستمرار فشل حكومة عبد المهدي
الحلبوسي أنهى فصلا مزعجا من حياته السياسية برفع الحصانة عن الزوبعي
بغداد وذي قار تحت سيطرة مليشيا كتائب حزب الله
منظمات مدنية وحقوقية:مجلس النواب العراقي ضد الشعب بإقراره تعديل قانون الانتخابات المحلية
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اللويزي:من شروط الإنضمام لحزب الخنجر الولاء لإيران و”دكَ الناقصة”
الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان
هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
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- اذاعة INN