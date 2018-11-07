مسجدي :العراق بحاجة إلى إيران

بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلن السفير الإيراني في العراق ايرج مسجدي ،الاربعاء، استعداد بلاده لدعم العراق بكل الامكانات والخبرات وخصوصاً في مجال الكهرباء، مؤكدا ان العراق بحاجة لنا.وذكر بيان للوزارة ، أن “وزير الكهرباء الدكتور لؤي الخطيب استقبل سفير الجمهورية الاسلامية في ايران اريج مسجدي، في مكتبة بمقر الوزارة وبحث معه سبل التعاون المشترك بين العراق وايران في مجال الطاقة الكهربائية”.ونقل البيان عن مسجدي قوله، إن بلاده “مستعدة لتقديم كامل الدعم للعراق بشكل عام ووزارة الكهرباء على وجه الخصوص، بكل الامكانات والخبرات”، مؤكدا “ان العراق بحاجة الى ايران وهناك أواصر وعلاقات وطيدة بين الشعبين الايراني والعراقي”.من جانبه ابدى الخطيب “استعداد وزارة الكهرباء لتواصل العمل، وتبادل الخبرات للارتقاء بهذا التعاون بما يخدم البلدين الصديقين”.