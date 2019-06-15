مشاجرة بالأيدي بين الزوبعي والخربيط

بغداد/شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر نيابي، السبت (15 حزيران 2019)، بحدوث مشاجرة عنيفة بين النائبين عبد الله الخربيط، وطلال الزوبعي في باحة مجلس النواب.وقال المصدر، إن “شجارا عنيفا حدث بين الخربيط والزوبعي في باحة البرلمان وصل الى التشابك بالايدي دون معرفة السبب”.واضاف أن “نوابا من مختلف الكتل السياسية تدخلوا لفك الشجار بشكل مباشر”.ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب جلسته الـ 24 في فصله التشريعي الثاني اليوم ،فيما كشف مصدر نيابي اخر ،اليوم، بان سبب الاشتباك ” الزوبعي قال للخربيط ان الشارع العراقي يصفك بالغباء واللواكة للحلبوسي”.