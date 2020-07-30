مشعان:إيران حركت ذيولها لإسقاط الكاظمي

مشعان:إيران حركت ذيولها لإسقاط الكاظمي
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 بغداد/شبكة اخبار العراق- اتهم النائب السابق مشعان الجبوري، الخميس، ايران بـ “تحريك وكلائها وحلفائها في البرلمان لمنع تمرير اصلاحات الكاظمي”.  وقال الجبوري في تدوينة، (30 تموز 2020)، انه “بدأت إيران تحريك وكلائها وحلفائها في البرلمان لازعاج مصطفى الكاظمي ومنع تمرير اصلاحاته”.  واضاف: “كما وجهت مندسيها وسط المتظاهرين للمطالبة بإسقاطه وافتعال اقتتال مع القوات الامنية لتحقق هدفين الانتقام من الثوار لأنهم السبب في سقوط حكومة أتباعها، ومن الكاظمي لأنه لم يقبل بما طالبه به المرشد!”.

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