مشعان يهدد بالإنشقاق من تحالف الخنجر بسبب فساد “أبو مازن والحلبوسي”

مشعان يهدد بالإنشقاق من تحالف الخنجر بسبب فساد “أبو مازن والحلبوسي”
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- هدد القيادي في تحالف العزم مشعان الجبوري، السبت، بالانشقاق عن التحالف الذي جرى مؤخرا بين خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي بسبب ما اعتبره “التضحية بأبناء صلاح الدين”.وقال الجبوري في تغريدة ، إن “من يحاول تسويق زعيم عصابة الفساد (في اشارة الى النائب ابو مازن) او مساعدته للهيمنة على محافظة صلاح الدين لن يكون لنا صديق او حليف”.وأضاف أن “من يقبل التضحية بابناء صلاح الدين الذين اصابهم الضر جراء سرقاته للاموال التي خصصتها الدولة لتحسين شروط حياتهم وتقديم الخدمات لهم لا يستحق ان يمثل المكون و لن يكون حريصا على حقوقه”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *