مصادر:الكتل الشيعية لاتغادر قمامتها في أختيار المرشح لرئاسة الوزراء

مصادر:الكتل الشيعية لاتغادر قمامتها في أختيار المرشح لرئاسة الوزراء
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر سياسية قريبة من مباحثات تشكيل الحكومة، الاثنين، عن مناقشة اللجنة السباعية 31 مرشحا لرئاسة الوزراء وانتهت باختيار أربعة مرشحين.وقالت المصادر، إن “اللجنة السباعية ناقشت نحو 31 اسما مرشحا لرئاسة الحكومة لكنها انتهت إلى اختيار أربعة أسماء وهم محمد شياع السوداني النائب الحالي ووزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق وعلي الشكري كبير مستشاري رئيس الجمهورية ووزير التخطيط السابق والسفير لقمان فيلي ونعيم السهيل”.وأوضح المصدر، أنه “في الوقت الذي يملك كل عضو في اللجنة حق الاعتراض فإنه لا بد من حصول إجماع على أي اسم وهو أمر زاد من الأمور تعقيدا”.وأشار إلى، أنه “في ظل عدم إمكانية الإجماع على أي من هذه الأسماء فقد تقرر رفعها جميعا إلى الهيئة القيادية للتحالف الشيعي لتقرر ما تراه مناسبا”.

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