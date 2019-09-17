مصادر:سليماني في بغداد

مصادر:سليماني في بغداد
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، عن تواجد قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني في بغداد.وافادت المصادر ، ان “سليماني متواجد في بغداد منذ يومين”.واضافت ان “سليماني اجتمع مع رئس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ومع أمين عام منظمة بدر هادي العامري، ومع رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي وفالح الفياض وابو مهدي المهندس ”.كما تزامنت حول كيفية الرد على إسرئيل على غرار قصف مقرات الحشد الشعبي.

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