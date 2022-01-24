مصادر:لجان تحقيق الكاظمي عبارة عن “تالفة ورق”

مصادر:لجان تحقيق الكاظمي عبارة عن “تالفة ورق”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر عراقية، الاثنين، عن إحالة مجموعة ضباط عراقيين إلى التحقيق على خلفية هجوم “داعش” الأخير.وقالت المصادر اليوم، إن “القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي، أحال مجموعة ضباط إلى التحقيق، وهم آمر لواء، وآمر فوج، وضباط آخرين في صنف الاستخبارات”.وأضافت، أن “التحقيقات كشفت عن أن عدد عناصر داعش الذين شنوا الهجوم، كانوا ستة فقط”.وأشار إلى أن “الهجوم لم يكن اقتحاما، بل التفافا على السرية العسكرية”.وقبل أيام شن تنظيم “داعش” هجوما على سرية تابعة للجيش العراقي في ناحية العظيم بمحافظة ديالى، أودت بحياة 11 جنديا وضابطا.واكدت المصادر، ان جميع اللجان التحقيقية التي شكلها الكاظمي لاقيمة لها لكونها جاءت لتسويف الحقائق وتبرئة المجرمين ،واضافت المصادر،إن الكاظمي شخصية ضعيعة جدا يخاف من خياله ووجوده خطر على أمن العراق.

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