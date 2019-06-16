مصادر: 20 مليار دينار “ثمن” دفاع الكعبي عن ذكرى علوش

مصادر: 20 مليار دينار “ثمن” دفاع الكعبي عن ذكرى علوش
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 بغداد/شبكة أخبار العراق-  كشفت مصادر برلمانية، اليوم الأحد، عن حصول النائب الأول لرئيس البرلمان  القيادي في التيار الصدر حسن الكعبي على عقد من أمينة بغداد ذكرى علوش بقيمة 20  مليار دينار. وافادت تلك المصادر ، ان البرلمان الحالي هو الافسد في تاريخ العراق من حيث رئاسته ورؤساء اللجان  خاصة لجنتي النزاهة والمالية  التي تضم فاسدين غطى الإعلام العراقي عنهم من خلال نشر ملفات فسادهم .وأكدت المصادر، أن سر دفاع الكعبي عن أمينة بغداد “ذكرى علوش” بمنتهى الشراسة السبت 15 حزيران 2019، هو حصوله على عقد مقاولات ضخم بقيمة 20 مليار دينار من الدائرة الإنتاجية في أمانة بغداد.التسريبات التي تحدثت عن هذا العقد لصالح الكعبي خرجت فور إصداره بيانا يتصدى فيه للكتل السياسية التي تتهم أمانة بغداد بالفساد، فكتب يقول: تطالعنا بين الحين والآخر بعض الكتل السياسية بتوجيه سهام نقدها على أمانة بغداد في الوقت الذي تغض فيه النظر عن أداء الوزارات الخدمية التي يعاني منها المواطن بسبب سوء خدماتها في هذا الحر اللاهب، على حد قوله.ثم تابع بقوله: في الوقت الذي نثمن فيه جهود إدارة وكوادر الأمانة الذين يعملون بصمت وفي ظل موازنة تقشفية امتدت لسنوات ولم تتعاف إلا في هذه السنة، نؤكد على أهمية الابتعاد عن التسقيط السياسي والالتفات إلى الملفات التي يعاني منها المواطن.وتمنى الكعبي – الذي استغرب الكثيرون من سر دفاعه المستميت عن أمينة بغداد ، على المنتقدين التوجه نحو المساهمة في تعزيز عمل أمانة بغداد من خلال إبعادها عن المحاصصة السياسية وتخصيص المبالغ التي تحتاجها للنهوض بعملها على أكمل وجه من الموازنة الاتحادية.أكثر من ذلك، استغل الكعبي منصبه للتأكيد في بيانه على أن رئاسة مجلس النواب تعمل على دعم عمل أمانة بغداد من خلال توفير التخصيصات اللازمة لاستكمال المشروعات الخدمية ومتابعة خطط وبرامج وعمل الدوائر المرتبطة بها، ثم أهاب بمن قال إنهم يدعون امتلاكهم ملفات فساد تخص أمانة بغداد أن يسلموها إلى مجلس مكافحة الفساد وهيئة النزاهة فضلا عن لجنة النزاهة النيابية، على حد قوله.

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