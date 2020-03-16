مصدر:إتفاق على إلغاء الدوري الممتاز لكرة القدم

مصدر:إتفاق على إلغاء الدوري الممتاز لكرة القدم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر في الاتحاد العراقي لكرة القدم، أن 12 نادياً من الدوري الممتاز لكرة القدم، اتفقوا على الغاء الدوري بسبب الطروف التي تمر بها البلاد بسبب فايروس كورونا.وقال المصدر ، إن “12 نادياً من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، اتفقوا على الغاء الدوري الممتاز هذا العام بسبب فايروس كورونا”.وأضاف أن “الأندية أبلغت اتحاد الكرة بقرارها والأخير وافق على ذلك، إلا ان الإعلان الرسمي لن يتم الان وانما بعد عقد الاجتماع في مقر الاتحاد عقب نهاية فترة حظر التجوال”.تجدر الإشارة الى ان الدوري الممتاز توقف لمرتين هذا الموسم، الأولى مع انطلاق التظاهرات في تشرين الأول 2019 والثانية مع انتشار فايروس كورونا خلال شهر اذار الجاري. 

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