مصدر:إرسال مبعوثين من قبل عبد المهدي إلى واشنطن وطهران لوقف التصعيد

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، الثلاثاء (21 أيار 2019)، عن عزم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إطلاق مبادرة رسمية لإنهاء النزاع بين إيران وأميركا، قد تمهد لجمع ممثلين عنهما في بغداد.وافاد المصدر ، إن “عبد المهدي يعتزم ارسال مبعوثين منه الى طهران وواشنطن يحملون مقترحات عراقية لوقف التصعيد بين الطرفين، مع التأكيد على ضرورة الجلوس على طاولة المفاوضات في بغداد”.وأضاف، أن “الوساطة العراقية جاءت بطلب من طرفي النزاع باعتبار أن العراق وسيط موثوق به وقادر، بما يتمتع به من علاقات متوازنة، على صنع تأثير لوقف التصعيد الحالي”.