مصدر:اتصال هاتفي بين عبد المهدي ونيجيرفان ورسول حسم منصب وزير العدل

مصدر:اتصال هاتفي بين عبد المهدي ونيجيرفان ورسول حسم منصب وزير العدل
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، الثلاثاء (25 حزيران 2019)، تفاصيل اتفاق سياسي كردي سمح بتمرير القاضي فاروق امين شواني لوزارة العدل بحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.وقال المصدر ، إنه “بسبب رغبة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بعدم تولي شخصية حزبية للوزارة، فقد جرى اتصال بين رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، مع النائب الأول لسكرتير الاتحاد الوطني الكردستاني، كوسرت رسول، تم خلاله حسم مرشح مستقل للوزارة، وهو قريب ايضاً من الاتحاد الوطني”.وبين أن “وزير العدل الحالي فاروق امين شواني، والذي كان يشغل منصب رئيس محكمة استئناف كركوك، هو شخصية مقربة من الاتحاد الوطني”، مؤكداً أن “حسم هذا المنصب هو مؤشر لحسم المناصب الأخرى، لاسيما قضية محافظ كركوك”.وكان وزير العدل فاروق أمين، قد تسلم الثلاثاء، 25 حزيران، 2019، مهامه رسمياً بمقر الوزارة.

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