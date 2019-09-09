مصدر:الأحزاب الكردية ستدخل انتخابات كركوك في قائمة واحدة

مصدر:الأحزاب الكردية ستدخل انتخابات كركوك في قائمة واحدة
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كركوك /شبكة أخبار العراق- افاد مصدر مطلع ، الاثنين (09 ايلول 2019)، بأن الاحزاب الكردية المجتمعة في اربيل صباح اليوم اتفقت على دخول انتخابات مجالس المحافظات بقائمة موحدة.وافاد المصدر ، إن “الأحزاب الكردية اجتمعت بمقر الحزب الشيوعي الكردستاني للتباحث في انتخابات مجالس المحافظات”، مبينا أنها “قررت المشاركة في الانتخابات بقائمة واحدة وباسم (كركوك كردستانية)”.وأضاف أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني وافق بشكل مبدئي على المقترح”، لافتا إلى أن “الحزبين الديمقراطي والاتحاد الكردستاني سيجتمعان هذا المساء لمناقشة الاستعدادت لخوض انتخابات مجالس المحافظات”.

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