مصدر:الحصة الأكبر من مناصب حكومة مسرور لصالح العائلة البارزانية

أربيل/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، على مفاوضات تشكيل حكومة اقليم كردستان، الثلاثاء (7 أيار 2019)، أن الحزب الديمقراطي حسم وبشكل نهائي العديد من المناصب المهمة، بالإضافة إلى منصبي رئيس ورئيس مجلس وزراء كردستان.

وافاد المصدر، إن “الحزب الديمقراطي سيحصل على 8 وزارات هي الثروات الطبيعية والداخلية والعدل والكهرباء والتربية والصحة والاوقاف ووزارة النقل”.

وأضاف، أن “الديمقراطي سيحصل على مناصب رئاسة ديوان اقليم كردستان وسكرتير مجلس الوزراء ومنصب المتحدث الرسمي باسم الحكومة وايضا مستشار مجلس امن الإقليم”، بالإضافة حيازته على منصب نائب رئيس البرلمان، الذي يشغله الان هيمن هورامي.

واشار الى أن “عائلة بارزاني او المقربين منها حصلوا على أهم المناصب الحساسة بينها رئاسة اقليم كردستان لنيجرفان بارزاني ورئاسة الحكومة لمسرور بارزاني ومستشار مجلس الامن ويسي مسعود بارزاني ووزارة الثروات الطبيعية اشتي هورامي المقرب جدا من مرشح رئاسة الحكومة مسرور بارزاني”.