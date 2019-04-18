مصدر:العائلة البارزانية تجدد بقاء حارس كنوزها “هوارمي” في منصبه وزيرا للثروات

أربيل/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، الخميس، عن انتهاء الخلافات داخل عائلة زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، بشأن تسمية وزير الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان.

وافاد المصدر ، إن “مرشح الديمقراطي الكردستاني لرئاسة حكومة الاقليم مسرور بارزاني أصر على ان يستمر وزير الثروات الحالي اشتي هورامي في منصبه لأنه من جناحه الخاص داخل الحزب”.

وأضاف، أنه “بعد اصرار بارزاني فأن الحزب توصل الى قرار نهائي بإبقاء هورامي مرشحا لدورة جديدة لمنصب وزير الثروات الطبيعية”.

ويعتبر هورامي صندوقا لأسرار عائلة بارزاني الخاص بالصادرات والواردات النفطية الخاصة المصدرة من اقليم كردستان وكركوك وهو على اطلاع بحجم الايرادات والى اين يصدر النفط واين تضع مبالغ ايرادات النفط في حسابات العائلة البارزانية.