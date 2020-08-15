مصدر:الكاظمي تنصل عن وعده بتعيين العاني رئيسا للوقف السني

مصدر:الكاظمي تنصل عن وعده بتعيين العاني رئيسا للوقف السني
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، السبت، عن “تنصل” رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن وعده لرئيس المجمع الفقهي الشيخ احمد حسن الطه بشأن ملف مرشح الوقف السني.وقال المصدر ، إن “الكاظمي رضخ الى ضغوط حزبية سياسية سنية واثرت عليه بالابقاء على رئيس الوقف الحالي سعد كمبش كرئيس للوقف للسني بتمديد لشهر او اكثر”.وأضاف أن “الكاظمي تنصل عن وعده بمرشح المجمع الفقهي (وقاص العاني) الذي اتفق عليه المجمع الفقهي”، مبينا أن “الاخير بعث رسالة شديدة اللهجة الى مكتب الكاظمي يتسائل فيها عن سر التأخير والتمديد للرئيس الحالي”.

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