مصدر:بدر تقدم مقترحا باحتساب كل 400 ألف نسمة دائرة انتخابية واحدة

مصدر:بدر تقدم مقترحا باحتساب كل 400 ألف نسمة دائرة انتخابية واحدة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر برلماني، الاثنين، عن تقديم كتلة “بدر” النيابية المنضوية بتحالف الفتح، مقترحاً جديداً لنظام توزيع الدوائر الانتخابية بقانون انتخابات مجلس النواب.وافاد المصدر ، إن “كتلة بدر النيابية قدمت مقترحاً جديداً لنظام توزيع الدوائر الانتخابية في قانون انتخابات مجلس النواب”، مشيراً إلى أن “المقترح الجديد الذي تسلمته اللجنة القانونية بموافقة رئاسة البرلمان، يتضمن احتساب دائرة انتخابية واحدة لكل 400 الف نسمة”.

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